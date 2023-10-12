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        Hatay'da oto hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Payas ilçesinde otomobil hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 20:13 Güncelleme: 12.10.2023 - 20:30
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        Hatay'da oto hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın Payas ilçesinde otomobil hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede yaşanan otomobil hırsızlığı sonrası hareket geçen polis ekipleri zanlıların adreslerine baskın düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada otomobilin parçalara ayrıldığı belirlendi.

        Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.Y. ve H.B. isimli zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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