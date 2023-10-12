Hatay'da oto hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Payas ilçesinde otomobil hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde otomobil hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede yaşanan otomobil hırsızlığı sonrası hareket geçen polis ekipleri zanlıların adreslerine baskın düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada otomobilin parçalara ayrıldığı belirlendi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.Y. ve H.B. isimli zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.