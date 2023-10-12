Hatay'da yerinde dönüşüm projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hak sahiplerinin katılımıyla "Yerinde Dönüşüm Projesi bilgilendirme toplantısı" gerçekleştirildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen proje toplantısında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Hakkı Alp, projeyle ilgili bilinmesi gerekenleri hak sahipleriyle paylaştı.

Proje toplantısına katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise yerinde dönüşüm projesindeki hibe ve kredi desteği miktarlarının, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle birlikte güncellendiğini anımsattı.

Masatlı, alınan karar ve yapılacak çalışmalarda vatandaşın görüş ve önerilerini önemsediklerini belirtti.

Vatandaşın talep ve önceliklerini bilerek hareket edeceklerini vurgulayan Masatlı, şöyle konuştu:

"Şehrimizi inşa ederken ortak akıl oluşturalım, en doğru veri, sorun ve taleplere göre hareket edelim. Biz bu şehri hep beraber ayağa kaldıracağız. Biz beraber güç birliği yapmazsak bir tarafımız eksik kalır. Eleştirilerimizi ya da ön yargılarımızı bir kenara bırakalım, bu şehir daha önceden nasıl inşa edildiyse şimdi de inşa edilmesi için çaba sarf edelim."

Masatlı, daha sonra bazı hak sahiplerinin sorularını yanıtladı.

Programın devamında hak sahiplerinin soru ve görüşleri dinlendi.