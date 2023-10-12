Hatay'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla, bir kişi darbedilerek yaralandı.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi silahla, bir kişi darbedilerek yaralandı.
Büyükdere Mahallesi'nde araçla gezen S.T ve D.Y, S.T'nin kardeşi A.T ile karşılaştı.
D.Y, husumetli olduğu öne sürülen A.T. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T. ile D.Y. birbirlerine tabancayla ateş etti. D.Y. ağır yaralanırken A.T. ayağından vuruldu.
Yaralı A.T, daha sonra D.Y. ile gezen kardeşi S.T'yi sopayla darbetti.
Yaralanan 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.