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        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 13:12 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:24
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        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, merkez Antakya ilçesi Cebrail ve Aksaray mahallelerindeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

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