Hatay'da seyir halindeki ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeyken yanan ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 16.10.2023 - 18:06 Güncelleme: 16.10.2023 - 18:13
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeyken yanan ticari araç kullanılamaz hale geldi.
Kuzuculu Mahallesi'nde seyreden ticari aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Aracının yandığını fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti.
Yangın, olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.