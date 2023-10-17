Depremin yıktığı Hatay'da, Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru 108 bini aştı MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen kentlerden Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi'ne 108 binden fazla başvuru yapıldı.

MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen kentlerden Hatay'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi'ne 108 binden fazla başvuru yapıldı.

Afetin yaralarının sarılması adına kalıcı konut çalışmalarının devam ettiği kentte, kendi inşaatını yapmak isteyen depremzedelere hibe ve kredi desteği sağlayan Yerinde Dönüşüm Projesi'ne de ilgi sürüyor.

Binaları orta ve ağır hasarlı olan ya da yıkılanlar ile esnaf, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı projeye katılmak için e-Devlet Kapısı'ndan başvurularını yapıyor.

Bilgi almak ve projeden yararlanmak isteyenler, farklı noktalarda oluşturulan Yapım ve Dönüşüm Ofislerine de müracaat ediyor.

- Başvuruların büyük kısmı kent merkezinde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Hakkı Alp, AA muhabirine, devletin deprem bölgesindeki kalıcı konutlar için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Alp, il ve ilçeleri gezerek Yerinde Dönüşüm Projesi'ni anlattıklarını, afetten etkilenen 11 ilde başvuruların 221 bini aştığını belirtti.

Başvuruların sürdüğünü dile getiren Alp, "Ruhsatını almış, inşaatına başlamış vatandaşlarımızın hibe ve kredi ödemelerine yakın zamanda başlamış olacağız. Hatay genelinde 108 binden fazla başvuru aldık. Bunun büyük kısmı kent merkezinde. Kırsal alanlardan da başvurular var." dedi.

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Alp, proje kapsamındaki konutların zemin artı 4 kat inşa edileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Bir araya gelip yüzde 51 veya üzerinde salt çoğunluğu sağlayan vatandaşların yeniden yapmak istedikleri evleri, belki bir miktar küçülebilir ama ileride hem ekonomik hem de sosyal anlamda mutlu olacağını düşünüyoruz. Yerinde yapılacak yapılarda eğer yeteri kadar bağımsız bölüm üretilemezse kurada adı çıkmayan vatandaşlar rezerv konutlardan haklarını alacak."