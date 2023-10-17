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        Hatay'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 21:58 Güncelleme: 17.10.2023 - 21:58
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        Hatay'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Harbiye Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adres ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 bin 750 litre sahte rakı, 250 litre kaçak şarap ve 5 bin kilogram fermente edilmiş üzüm posası ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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