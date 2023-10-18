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        Hatay'da öğrenciler için yazlık sinema etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrencilere yönelik açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 02:30 Güncelleme: 18.10.2023 - 02:30
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        Hatay'da öğrenciler için yazlık sinema etkinliği düzenlendi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğrencilere yönelik açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.

        Portakal Çiçeği Anaokulunun bahçesinde düzenlenen programda çocuklar ve velileri çizgi ve animasyon film izledi.

        Daha sonra değişik etkinliklere katılarak eğlenceli anlar yaşayan çocuklara ikramda bulunuldu.

        Okul Müdürü Ömer Burgaç AA muhabirine, normalleşme sürecinde öğrencilerin ve velilerinin yanında olduklarını söyledi.

        Veli Münevver Merve İkiz, "Açık havada çok güzel bir sinema etkinliği gerçekleştirildi. Mısırlarımızla biletlerimiz ile gerçek bir sinema ortamı yaratılmıştı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Nazlı Yağmur Karabulut da etkinlik için teşekkür etti.

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