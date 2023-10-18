İskenderun'da Muhtarlar Günü kutlandı
İskenderun ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
İskenderun ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Belediye tarafından İskenderun Millet Parkı Sosyal Tesisi'nde düzenlenen etkinlikte Muhtarlar Günü kutlandı.
Kaymakam Murat Sefa Demiryürek, etkinlikte yaptığı konuşmada, muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da muhtarların gününü kutladı.
Etkinliğe, İskenderun Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Rıza Kekeç ile mahalle muhtarları katıldı.