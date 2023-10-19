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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 bina kontrollü yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 2 bina kontrollü yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:33
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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 bina kontrollü yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 2 bina kontrollü yıkıldı.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, merkez Antakya ilçesi Atatürk ve Cebrail mahallelerindeki ağır hasarlı 2 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

        Binaların kontrollü yıkımı, iş makineleriyle gerçekleştirildi.

        Yıkım sonrası çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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