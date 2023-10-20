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        Hatay'da depremde zarar gören İlk Kurşun Müzesi yeniden ziyarete açıldı

        HALİS KALKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki İlk Kurşun Müzesi, Dörtyol Belediyesince onarılarak yeniden ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:41
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        Hatay'da depremde zarar gören İlk Kurşun Müzesi yeniden ziyarete açıldı
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        HALİS KALKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki İlk Kurşun Müzesi, Dörtyol Belediyesince onarılarak yeniden ziyarete açıldı.

        Özerli Mahallesi'nde bulunan üç katlı bina, 2013 yılında Dörtyol Belediyesi tarafından düzenlenerek müzeye dönüştürüldü.

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra Milli Mücadele'de ön saflarda yer alan Selim Çavuş, Hacı Emin Hoca, Mustafa Deliağa, Çifte Tabancalı Müftü, Mehmet Kara, Karahasan Paşa'ya ait olanların da aralarında bulunduğu 11 bal mumu heykel ile istiklal madalyaları, resmi belgeler, silahlar ve resimlerin yer aldığı müze de depremlerden etkilendi.

        Belediye tarafından afetin hemen ardından kentin önemli turizm noktalarından olan müzede restorasyon çalışması başlatıldı. Depremlerin verdiği hasarın giderilmesinin ardından müze yeniden ziyarete hazır hale getirildi.

        Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, AA muhabirine, müzede bulunan bütün malzemelerin yöre sakinlerinin dedelerinden kalma olduğunu söyledi.

        Müzenin vatandaşların hediye ettiği malzemelerle 2013 yılında ziyarete açıldığını belirten Keskin, depremlerde hasar alan binada gerekli onarımların kısa sürede yapıldığını anlattı.

        İlk Kurşun Müzesinin depremi hafif hasarla atlattığını aktaran Keskin, şöyle konuştu:

        "Bal mumu heykellerimizde biraz hasar vardı. Bunları heykeli yapan heykeltıraşımıza gönderdik. Bakımını ve yenilemesini yaptı. Bal mumu heykellerimizi getirdik ve müzemize koyduk. Şu anda müzemiz ziyaretçilere açık durumda. O dönemde kullanılan kılıç, kama, silah ve mermilikleri insanlarımız atalarından yadigar kalanları saklamışlar, müzemize bunları hediye ettiler, biz de sergiliyoruz."

        Keskin, geçen yıl 30 bin kişinin ziyaret ettiği, Milli Mücadele dönemine ait eserlerin yer aldığı müzeyi görmeye herkesi beklediklerini kaydetti.

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