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        Hatay'da kaçak 1 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 1 milyon 700 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:54
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        Hatay'da kaçak 1 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 1 milyon 700 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana-İskenderun Otoyolu'nda şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.

        Kamyonette arama yapan ekipler, kaçak 1 milyon 700 bin makaron buldu.

        Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.

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