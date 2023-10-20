Hatay'da kaçak 1 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 1 milyon 700 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
Giriş: 20.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 20.10.2023 - 11:54
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 1 milyon 700 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana-İskenderun Otoyolu'nda şüphelenilen bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonette arama yapan ekipler, kaçak 1 milyon 700 bin makaron buldu.
Gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü.