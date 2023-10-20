Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kovalamaca sonucu yakalanan firari şüpheli tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:45 Güncelleme: 20.10.2023 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kovalamaca sonucu yakalanan firari şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" ile "hırsızlık" suçlarından aranan A.G'nin Buluttepe Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

        Kovalamacanın ardından yakalanan A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!

        Benzer Haberler

        Hatay'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi 5 kişi tutuklandı
        Hatay'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi 5 kişi tutuklandı
        Hatay'da kaçak 1 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
        Hatay'da kaçak 1 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
        Hatay'da depremde zarar gören İlk Kurşun Müzesi yeniden ziyarete açıldı
        Hatay'da depremde zarar gören İlk Kurşun Müzesi yeniden ziyarete açıldı
        Hatay'da muhtarlarla polisler buluştu
        Hatay'da muhtarlarla polisler buluştu
        Hatay'da depremde 10 kişinin öldüğü binanın proje ve uygulama denetçisi tut...
        Hatay'da depremde 10 kişinin öldüğü binanın proje ve uygulama denetçisi tut...
        Hatay'da yedek lastiğinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutukla...
        Hatay'da yedek lastiğinde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutukla...