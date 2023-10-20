Hatay'da hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelisi 5 kişi tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan 2'si hırsızlık, 3'ü de uyuşturucu ticareti şüphelisi 5 kişi tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan 2'si hırsızlık, 3'ü de uyuşturucu ticareti şüphelisi 5 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen kablo hırsızlığının şüphelisi O.Ö. ile motosiklet hırsızlığı şüphelisi A.Ö. yakalandı.

Başka bir operasyonda da R.H, M.Ç. ve Y.Ş. "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.