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        Hatay'da otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 18:24 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:33
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        Hatay'da otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

        Samandağ-Antakya karayolu Kuşalanı Mahallesi'nde Mustafa Meyveci'nin kullandığı 31 AGR 164 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 31 HV 305 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada Meyveci ve motosikletteki Güven Kaldan yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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