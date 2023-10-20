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        SODİMER'den Hatay'da depremzede çocuklara destek

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) tarafından depremzede okul öncesi çocuklara hediyeler verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 18:46 Güncelleme: 20.10.2023 - 18:53
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        SODİMER'den Hatay'da depremzede çocuklara destek
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) tarafından depremzede okul öncesi çocuklara hediyeler verildi.

        Samandağ Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, SODİMER ve Hatay Valiliği işbirliğinde depremden etkilenen okul öncesi çocuklara yönelik çalışmalar yapılıyor.

        Bu kapsamda SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ve Samandağ Kaymakamı Emre Dündar'ın da katılımıyla okul öncesi çocuklara hediyeler dağıtıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eraslan, SODİMER olarak Hatay Valiliği iş birliğinde çocuklara hediye dağıttıklarını belirterek, Vali Mustafa Masat ve Kaymakam Dündar'a teşekkür etti.

        Eraslan, "Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Elinizi ayağınızı buradan çekmeyin. Burası çok destek verilmesi gereken bir yer. Çocuklarımızın eğitimi için hep birlikte çalışma yapmalıyız. Biz Samandağ'ın eğitimine büyük katkı sağlayacak projeler gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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