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        Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 21:27 Güncelleme: 20.10.2023 - 21:34
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        Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Çaylı Mahallesi'nde sahildeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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