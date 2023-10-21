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        Samandağ'da çiftçilere ücretsiz 26 ton gübre verildi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde 110 çiftçiye gübre desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:56 Güncelleme: 21.10.2023 - 11:01
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        Samandağ'da çiftçilere ücretsiz 26 ton gübre verildi
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde 110 çiftçiye gübre desteği sağlandı.

        Samandağ Kaymakamlığı ilçede tarımsal kalkınmanın artırılması amacıyla çiftçileri desteklemeyi sürdürüyor.

        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, yaptığı açıklamada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) işbirliğiyle ilçede 110 çiftçiye 26 ton ücretsiz gübre dağıtıldığını bildirdi.

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