Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk ekiplerce kurtarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk ekiplerce kurtarıldı.
İlçenin Çevlik sahilinde ailesiyle denize giren ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu kız çocuğu bir süre sonra suda batmaya başladı.
Durumu fark eden cankurtaran ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çocuğu denizden çıkardı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.