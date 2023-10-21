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        İskenderun'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 19:29 Güncelleme: 21.10.2023 - 19:40
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        İskenderun'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Hatay’ın İskenderun ilçesinde, düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Anıt Meydanı’nda toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Ulucami Caddesi'ne kadar yürüdü.

        İskenderun Müftüsü Ramazan Avcı'nın burada okuduğu duanın ardından grup dağıldı.

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