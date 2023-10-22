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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 10:52 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:10
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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

        Ekipler, Hüseyinli ve Koçören mahallelerindeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde önlem aldı.

        Binaların iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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