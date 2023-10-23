Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kontrollü yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Merkez Ankatya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar sürüyor.
Ekipler, depremde ağır hasar alan Akevler Mahallesi Gül Sokak'taki 5 katlı Ergüvenoğlu 1 Apartmanı'nın çevresinde önlem aldı.
Bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.