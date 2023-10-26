Hatay'da 10 kişinin öldüğü binanın denetçisi, yıkımı "yapıda sonradan yapılan işlere" bağladı LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde 10 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'nın tutuklanan proje ve uygulama denetçisi, ifadesinde "çatı katı ve asma katın doldurma işlemleriyle sonradan daireye dönüştürülmesinin binanın yıkılmasına neden olabileceğini düşündüğünü" belirtti.

LALE KÖKLÜ - Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde 10 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'nın tutuklanan proje ve uygulama denetçisi, ifadesinde "çatı katı ve asma katın doldurma işlemleriyle sonradan daireye dönüştürülmesinin binanın yıkılmasına neden olabileceğini düşündüğünü" belirtti.

Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi'nde 8 kat üzerine çatı katıyla inşa edilen Emek Apartmanı'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması ve 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 19 Ekim'de tutuklanan binanın proje ve uygulama denetçisi İ.A'nın (41) ifadesine ulaşıldı.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.A, yıkılan Emek Apartmanı'nın yapı denetim sözleşmesini binanın ikinci kat inşası sürerken 2017'de imzaladığını ancak o tarihten önce başka firma tarafından denetim işinin yürütüldüğünü iddia etti.

İ.A, ilgili firmanın kapandığını ve binanın yapı denetim işlerini 2017'de kendilerinin devraldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Emek Apartmanı'nın asma katı, temel bodrum katı ile birinci ve ikinci katı devraldığım zaman kapanan firma tarafından yapılmıştı. Bu aşamadan sonra binanın yapı denetim işlemlerini biz üstlendik. Bina toplamda 8 kat üzerine çatı kat olarak tamamlandı. İnşaat mühendisi olduğum için binanın proje ve uygulama denetçisi bendim. Kontrol elemanını tam olarak hatırlamıyorum. Binanın inşaatında usulüne uygun denetim yaptığımızı düşünüyorum. Bana göre denetlediğim süre içerisinde herhangi bir usule aykırı kusur yoktu. Deprem sonrası yapmış olduğum binaları inceledim. Söz konusu binanın fotoğraflarından çatı katında ve asma katında sonradan doldurma yapıldığını (daireye dönüştürülme) tespit ettim. Apartmanın yıkılmasında bu hususun etkili olabileceğini düşünüyorum."

İ.A'nın avukatı da müvekkilinin işini tam olarak yönetmelik ve kanunlara uygun yerine getirdiğini, binaya teslim tarihinden sonra mevzuata aykırı şekilde ilaveler yapıldığını öne sürdü.