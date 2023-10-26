Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.
Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.
Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AYT 12 plakalı tır, Antakya-İskenderun kara yolunun Topboğazı mevkisinde seyir halendeyken motor kısmından alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.