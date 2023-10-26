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        Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:15 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:34
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        Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Belen ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 31 AYT 12 plakalı tır, Antakya-İskenderun kara yolunun Topboğazı mevkisinde seyir halendeyken motor kısmından alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar oluştu.

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