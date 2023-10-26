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        Hatay'da öğrencilerden "100. yıl" koreografisi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, "100. yıl" okul bahçesinde bir araya gelerek "100. yıl" yazısını oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 14:40 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:57
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        Hatay'da öğrencilerden "100. yıl" koreografisi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, "100. yıl" okul bahçesinde bir araya gelerek "100. yıl" yazısını oluşturdu.

        Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin koordinasyonunda bir araya gelen öğrenciler, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında koreografi çalışması yaptı.

        Öğrenciler, okul bahçesinde toplanarak "100. yıl" yazısı oluşturdu.

        Okul Müdürü Naciye Güneş, Cumhuriyet'in 100'ün yılını oluşturdukları koreografiyle taçlandırmak istediklerini söyledi.

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