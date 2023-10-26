Hatay'da öğrencilerden "100. yıl" koreografisi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, "100. yıl" okul bahçesinde bir araya gelerek "100. yıl" yazısını oluşturdu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler, "100. yıl" okul bahçesinde bir araya gelerek "100. yıl" yazısını oluşturdu.
Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin koordinasyonunda bir araya gelen öğrenciler, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında koreografi çalışması yaptı.
Öğrenciler, okul bahçesinde toplanarak "100. yıl" yazısı oluşturdu.
Okul Müdürü Naciye Güneş, Cumhuriyet'in 100'ün yılını oluşturdukları koreografiyle taçlandırmak istediklerini söyledi.