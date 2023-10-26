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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan lise kontrollü yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı lisenin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:58 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:58
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        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan lise kontrollü yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı lisenin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar devam etti.

        Ekipler, Antakya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi çevresinde önlem aldı.

        Lisenin iş makineleriyle kontrollü yıkılmasının ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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