Hatay'da "Cumhuriyet'in 100. yılında Hatay" sempozyumu gerçekleştirildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, kentin Cumhuriyet tarihindeki önemine vurgu yapıldı.

Sempozyumda konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Afyoncu ile beraber Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu ve Dr. Süleyman Hatipoğlu, sempozyumda konuşma gerçekleştirdi.

Sempozyum sonunda açıklamada bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını gurur ve mutluluk içerisinde kutlamaya başladıklarını söyledi.

Masatlı, 29 Ekim'de de alanlarda kutlamalar yapılacağına işaret ederek, "Bu coğrafyaya atalarımız ne zaman geldi, burada neler yaptı, bu coğrafya nasıl şekillendi, konuşmacı hocalarımız bunları tarihi kayıtlarıyla beraber ifade ettiler. Buradan şunu da ifade etmek isteriz, bu bizim kurduğumuz son cumhuriyettir ve ilelebet de bu cumhuriyet yaşayacaktır. Bir kere bunu herkes bilsin." dedi.

Vali Masatlı, konuşmacılara plaket takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Sempozyuma kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.