Delft Teknik Üniversitesi öğrencileri Hatay'da yıkılan okullarda incelemelerde bulundu
Hollanda'nın Delft Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yüksek lisans yapan öğrenciler, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan okullarda incelemeler yaptı.
Hollanda'nın Delft Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yüksek lisans yapan öğrenciler, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yıkılan okullarda incelemeler yaptı.
Delft Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim üyeleri Josst Woertman ve Marta Meijer başkanlığında Antakya ilçesine gelen 52 yüksek lisans öğrencisi "Depreme dayanıklı bina inşaatı" projesi kapsamında kentte depremde yıkılan bazı okulları yerinde gezerek bilgi topladı.
Öğrenciler okulların bulundukları yerlerin krokilerini inceleyerek, okul enkazlarının fotoğraflarını çekti ve bazı notlar aldı.
Delft Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Woertman, AA muhabirine üniversitelerinin mimarlık bölümünde eğitim alan öğrencilerinin depreme dayanıklı okul binaları tasarımları yapmalarını sağlayabilmek ve bu konuda bilgilerini artırmak amacıyla yerinde inceleme yaptıklarını söyledi.
Woertman, çalışmalarda kentte yaşayan öğrenci ile velilerin de görüşlerini aldıklarını belirtti.
Her öğrencinin depreme dayanıklı okul binası tasarımı çizeceğini ifade eden Woertman, ocak ayında öğrencilerin tamamlayacağı tasarımları Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesiyle de paylaşacaklarını anlattı.