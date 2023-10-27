Hatay'da çalışma izni olmayan 11 yabancı uyruklu kadın yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 11 kadın yakalandı.
Giriş: 27.10.2023 - 13:44 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:44
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 11 kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sauna ve masaj salonlarına denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, çalışma izni olmadan istihdam edildikleri belirlenen Tayland uyruklu 11 kadın yakalandı.
Yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderileceği öğrenildi.