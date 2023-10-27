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        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İnceciköz, Hatay'da konuştu:

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, eski eser sahibi tüm vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:22 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:22
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        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İnceciköz, Hatay'da konuştu:
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        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili Birol İnceciköz, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, eski eser sahibi tüm vatandaşlara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

        İnceciköz, AFAD Koordinasyon Merkezi toplantı salonunda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Kurtuluş Caddesi'ndeki mülk sahibi vatandaşlarla yapılan istişare toplantısında, katılımcılara programın önemini anlattı.

        Hatay'da büyük bir deprem felaketi yaşandığını aktaran İnceciköz, deprem bölgesi özelinde bakanlığın eski eserlere yapmış olduğu proje ve onarım yardım limitlerini artırdığını hatırlattı.

        Bakanlık olarak tüm enerji ve motivasyonlarını sahaya yansıtmaya çalıştıklarını ve yansıttıklarını vurgulayan İnceciköz, şöyle konuştu:

        "Biz şimdi fiili uygulamalara da başlayacağız. Yani biz değerli vatandaşlarımıza bu kentin aslında nasıl ihya edileceğini göstermek için belli alanlarında fiili uygulamalar yapacağız. Bakanlığımız bir an önce somut icraatlar görmek istiyor. Bunun için projelerin 2023 bütçe yılı kapanmadan hazırlanmış olması gerekiyor. Böylece 2024'te de onarım uygulama yardımları başlatılabilecektir. Bunları bir zincir gibi düşünün. Hal böyle olunca tabi çözüm yolları aramaya başladık. Şimdi siz kıymetli vatandaşlarımızın bunları bilmesini istedik o yüzden sizleri buraya davet ettik. Bu toplantıları sıklıkla yapacağım. Eski eser sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bizler sizi mağdur etmemek adına her türlü inisiyatifi almaya hazırız. Siz kıymetli vatandaşlarımızın kaybettiği, ağır hasar, orta hasar gördüğü eski eser yapılarını, eski ve orijinal haliyle artık ihya etmemiz gerekiyor."

        İnceciköz, vatandaşların İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde oluşturdukları Beyaz Masa'ya başvurarak muvafakat vermeleri halinde yardım, hibe ve uygulama başvuruları kapsamında projeleri ve imalatlarını bakanlık olarak yapabileceklerinin altını çizdi.

        Açıklamasının ardından İnceciköz, katılımcıların sorularını yanıtladı.

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