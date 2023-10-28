Hatay'da sabah namazı sonrası Filistinliler için dua edildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah namazı sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.
Giriş: 28.10.2023 - 09:30 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:32
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah namazı sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nce "Gençler Filistin için sabah namazında buluşuyor" temasıyla Süleymaniye Camisi'nde program düzenlendi.
Sabah namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.