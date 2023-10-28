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        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:49
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        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.

        Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, merkez Antakya ilçesi Odabaşı ve Cumhuriyet mahallelerindeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

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