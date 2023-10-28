Hatay'da konteyner kentte sinema etkinliği düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde konteyner kentte kalan afetzede çocuklara Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Dersimiz Atatürk" filmi izletildi.
Giriş: 28.10.2023 - 13:03 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:03
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde konteyner kentte kalan afetzede çocuklara Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Dersimiz Atatürk" filmi izletildi.
Numune Evler Mahallesi'ndeki konteyner kentte, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında çocuklar, kurulan açık hava sinemasında "Dersimiz Atatürk" filmini seyretti.
Film sırasında çocuklara mısır dağıtıldı.