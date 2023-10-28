Hatay'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 100 kişi zeybek oynadı
Hatay'ın Antakya ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 kişinin katılımıyla zeybek gösterisi yapıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 kişinin katılımıyla zeybek gösterisi yapıldı.
Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen gösteride gönüllü 100 kişiden oluşan ekip "Cumhuriyet'in 100 yılında 100 beden tek ruh" sloganıyla zeybek oynadı.
Yaklaşık 15 dakika süren zeybek gösterisi izleyicilerin beğenisini topladı.
Ekip adına açıklama yapan Süleyman Demirkol, Hatay'da yaşanan deprem sonrasında yeniden bağların güçlenmesi, sosyal bir alan oluşturabilmek adına Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla zeybek gösterisi düzenlediklerini söyledi.
Demirkol, farklı meslek gruplarından bir araya gelen 100 gönüllüyle birlikte 4 haftalık çalışma sonunda bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.