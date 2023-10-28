Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 100 kişi zeybek oynadı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 kişinin katılımıyla zeybek gösterisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:02 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 100 kişi zeybek oynadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Antakya ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla 100 kişinin katılımıyla zeybek gösterisi yapıldı.

        Cumhuriyet Alanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen gösteride gönüllü 100 kişiden oluşan ekip "Cumhuriyet'in 100 yılında 100 beden tek ruh" sloganıyla zeybek oynadı.

        Yaklaşık 15 dakika süren zeybek gösterisi izleyicilerin beğenisini topladı.

        Ekip adına açıklama yapan Süleyman Demirkol, Hatay'da yaşanan deprem sonrasında yeniden bağların güçlenmesi, sosyal bir alan oluşturabilmek adına Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla zeybek gösterisi düzenlediklerini söyledi.

        Demirkol, farklı meslek gruplarından bir araya gelen 100 gönüllüyle birlikte 4 haftalık çalışma sonunda bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İnceciköz, Hatay'da konuştu...
        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Vekili İnceciköz, Hatay'da konuştu...
        Hatay'da konteyner kentte sinema etkinliği düzenlendi
        Hatay'da konteyner kentte sinema etkinliği düzenlendi
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü
        Depremlerin ardından liglerden çekilen Hatayspor'un altyapı takımları yenid...
        Depremlerin ardından liglerden çekilen Hatayspor'un altyapı takımları yenid...
        Hatay'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 25 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da sabah namazı sonrası Filistinliler için dua edildi
        Hatay'da sabah namazı sonrası Filistinliler için dua edildi