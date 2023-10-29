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        Hatay'da afetzede esnaf için yapılan "Türkiye Yüzyılı Alışveriş Merkezi" açıldı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, esnaf için yaptırılan 404 prefabrik iş yerinden oluşan "Türkiye Yüzyılı Alışveriş Merkezi" hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:57 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:57
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        Hatay'da afetzede esnaf için yapılan "Türkiye Yüzyılı Alışveriş Merkezi" açıldı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, esnaf için yaptırılan 404 prefabrik iş yerinden oluşan "Türkiye Yüzyılı Alışveriş Merkezi" hizmete girdi.

        Vali Mustafa Masatlı, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki merkezin açılış töreninde, 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentin zor süreçten geçtiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki kurumların, yaraların sarılması ve şehrin ayağa kaldırılması için gerekli adımları attığını belirten Masatlı, "Şehrimiz her geçen gün daha da normalleşerek hayata tutunuyor. Ekonomik faaliyetler artıkça motivasyonumuz da artmaya devam ediyor." dedi.

        Masatlı, çarşıların, kentler için önemini vurgulayarak, "Şehrin dokusu, ruhu ve dinamizmi çarşılarda daha çok hissediliyor. Bunun için normalleşme sürecimizde bu çarşılarımızın sayısı artıkça esnafımız, ilimiz ve ülkemiz daha çok kazanacaktır." diye konuştu.

        Merkezde, her biri 24 metrekareden oluşan 404 prefabrik iş yerinin yer aldığını dile getiren Vali Masatlı, merkezde kadın kooperatiflerinin de bulunacağını anlattı.

        Masatlı, projenin, 2 ana cadde ve 7 sokak şeklinde tasarlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Caddelerimizin isimlerini, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen Atatürk Caddesi ile kadim şehrimiz Hatay'ımızın ilk Cumhurbaşkanı'na ithafen Tayfur Sökmen olarak belirledik. Sokaklarımıza da ilimizin önemli değerlerinden Nureddin Zengi, Cemil Meriç, Ayşe Fitnat Hanım, Abdurrahman Melek, Abdülgani Türkmen ve Mehmet Çavuş isimlerini vererek farkındalık oluşturmaya çalıştık. Sürdürülebilir ekonominin sağlanabilmesi için devletimiz her zaman esnafımızın yanında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecektir."

        Konuşmanın ardından Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal ve Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, esnafa iş yerlerinin anahtarını verdi, "Türkiye Yüzyılı Alışveriş Merkezi"ni gezdi.

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