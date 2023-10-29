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        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:42
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        Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.Ş'nin kullandığı 31 Y 5938 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi'nde A.F. idaresindeki 31 Y 4437 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 sürücü, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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