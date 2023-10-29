Hatay'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 29.10.2023 - 16:42 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:42
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.Ş'nin kullandığı 31 Y 5938 plakalı otomobil, Deniz Mahallesi'nde A.F. idaresindeki 31 Y 4437 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.