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        Hatay'da depremlerde hasar gören kaymakamlık binası onarılıp hizmete açıldı

        Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Defne Kaymakamlığı hizmet binası, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:18 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:18
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        Hatay'da depremlerde hasar gören kaymakamlık binası onarılıp hizmete açıldı
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        Hatay'da, 6 Şubat'taki depremlerde hasar gören Defne Kaymakamlığı hizmet binası, bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Defne Kaymakamlığı hizmet binası da depremlerde hasar aldı.

        Kaymakamlık, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla dualarla yeniden hizmete açıldı.

        Açılışa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Defne Kaymakamı Mesut Çoban ile diğer ilgililer katıldı.

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