Hatay'da kuyuya düşen köpek kurtarıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 31.10.2023 - 10:55 Güncelleme: 31.10.2023 - 10:55
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kavaslı Mahallesi'nde kuyudan köpek sesi geldiğini fark edenler, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Mahalleye sevk edilen ekipler, kuyuya düşen köpeği halat yardımıyla kurtardı.
Sağlık durumu iyi olan köpek, su verilmesinin ardından bırakıldı.