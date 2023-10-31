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        Hatay'da depremde 30 kişinin öldüğü binanın şantiye şefi tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki 7 katlı Koray Apartmanı'nın şantiye şefi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:05
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        Hatay'da depremde 30 kişinin öldüğü binanın şantiye şefi tutuklandı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki 7 katlı Koray Apartmanı'nın şantiye şefi tutuklandı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde yıkılan ve 30 kişinin hayatını kaybettiği Koray Apartmanı'yla ilgili binanın şantiye şefi H.H. gözaltına alındı.

        Şüpheli H.H, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, şüphelinin dosyasına eklenen bilirkişi raporunda, binanın yapım aşamasındaki donatı detaylandırması ve malzeme kalitesi yetersizliği nedeniyle asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

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