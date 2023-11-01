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        Hataylı depremzedeler kalıcı konutlarına kasımdan itibaren yerleşmeye başlayacak

        LALE KÖKLÜ/MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da, kalıcı konutlardan yapımı tamamlananlar bu ay hak sahiplerine teslim edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:02
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        Hataylı depremzedeler kalıcı konutlarına kasımdan itibaren yerleşmeye başlayacak
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        LALE KÖKLÜ/MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da, kalıcı konutlardan yapımı tamamlananlar bu ay hak sahiplerine teslim edilecek.

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da inşasına başlanılan afet konutları hızla yükseliyor.

        Kent genelinde 33 noktada inşası süren 32 bin 314 TOKİ konutundan tamamlananlar hak sahiplerine kurayla teslim edilecek.

        Vali Mustafa Masatlı, AA muhabirine, depremlerde Hatay'da bina stokunun ciddi zarar gördüğünü söyledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir depremzedenin açıkta bırakılmayacağı ve en kısa sürede konutlarının yapılıp barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı" yönündeki sözünden hareketle Hatay'da şu an 33 noktada inşaat faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Masatlı, şöyle konuştu:

        "Bizim bu 33 bölgede toplam inşa edilecek konut sayısı 32 bin 314. Bunun yanında ihale aşamasında, rezerv olanlar ve planlama aşamasında olanlar var. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, kısmet olursa kasım itibarıyla inşallah vatandaşlarımız sürekli barınacağı, toplu konut alanlarına geçmeye başlayacak. Ocak ayına kadar da bizlerin genel manada planlaması, 4-5 bin arasında toplu konut evlerinin teslim alınıp vatandaşlarımıza teslim edilmesi yönündedir."

        - 8 Kasım itibarıyla 240 bin kişinin hak sahipliği kesinleşmiş olacak

        Konutların tesliminin kura usulü şeklinde gerçekleşeceği bilgisini veren Masatlı, şöyle devam etti:

        "Hatay ilimiz tarihinin en büyük hak sahipliği müracaatıyla karşı karşıya geldi. Bizim 297 bin hak sahibimiz var. Bu 297 bin hak sahibinden 240 bin vatandaşımız bize müracaatta bulundu. Bu aradaki fark şöyle anlaşılsın; müşterek olan yerler var, müşterek olan yerlerde tek kişi müracaat etti. Biz bunların tamamını değerlendirdik. Şu an itibarıyla askıya çıkarttık ve itiraz süreçlerini değerlendiriyoruz. 8 Kasım itibarıyla da tüm il genelinde 240 bin vatandaşımızın hak sahipliği kesinleşmiş olacak."

        Toplu konutlarda vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanması amacıyla planlamaya okul, sağlık merkezi, cami ve güvenlik tesislerinin dahil edildiğini vurgulayan Masatlı, depremzedelerin evlerine bir an önce kavuşması için tüm kurumların 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığını sözlerine ekledi.

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