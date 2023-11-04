Hatay'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde polislerce "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.
Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde polislerce "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla Dörtyol ve İskenderun'da yapılan denetimlerde bazı işyerleri ve araçlar arandı.
Ekiplerin durdurdukları şüphelilerin üst aramasını da yaptığı kontrollerde, bu kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusu yapıldı.
Aranan kişilerin gözaltına alındığı uygulamada, 7 araç sürücüsüne de çeşitli ihlallerden dolayı ceza kesildi.
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