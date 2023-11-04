Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde polislerce "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 22:58 Güncelleme: 04.11.2023 - 22:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde polislerce "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla Dörtyol ve İskenderun'da yapılan denetimlerde bazı işyerleri ve araçlar arandı.

        Ekiplerin durdurdukları şüphelilerin üst aramasını da yaptığı kontrollerde, bu kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde sorgusu yapıldı.

        Aranan kişilerin gözaltına alındığı uygulamada, 7 araç sürücüsüne de çeşitli ihlallerden dolayı ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        CHP yeni genel başkanını seçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        Dilan ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
        BM Genel Sekreteri: Dehşete düştüm
        BM Genel Sekreteri: Dehşete düştüm
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
        Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Hatay'da yakalanan firari cinayet zanlısı tutuklandı
        Hatay'da yakalanan firari cinayet zanlısı tutuklandı
        İskenderun'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        İskenderun'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Hatay'da kumar oynayan 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza verildi
        Hatay'da kumar oynayan 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza verildi
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı