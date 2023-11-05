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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:07
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:HatayMerkez

        Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

        Hatay Büyükşehir Belediyespor: Barbast, Berkun Eber Üstündağ, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Kovac (Murat Karakaya, Fatih Yörümez, Rıfat Erden Çevikel, Yusuf Eken, Turgut Lelik, İsmail Koçak)

        Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Zimmermann, Hadrava, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Onur Günaydı (Beytullah Hatipoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Muzaffer Yönet)

        Setler: 19-25, 15-25, 25-27

        Süre: 93 dakika (30, 26, 37)

        HATAY

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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