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        Hatay'da depremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:03
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        Hatay'da depremde yıkılan İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'daki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi tutuklandı.

        Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, yıkılması nedeniyle 5 kişinin öldüğü Antakya ilçesindeki İnci Apartmanı'nın statik proje müellifi D.H.K. gözaltına alındı.

        Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Böylelikle soruşturmadaki tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

        Apartmanın 6 Şubat'taki depremlerde yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan yapı denetim firması sahibi R.A, firmanın kontrol elemanı A.Ş.Y. ile uygulama ve proje denetçisi N.T. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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