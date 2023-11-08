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        İskenderun'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 16:01 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:01
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        İskenderun'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden kozmetik malzemesi çaldığı öne sürülen M.Ü'yü gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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