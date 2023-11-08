İskenderun'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden kozmetik malzemesi çaldığı öne sürülen M.Ü'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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