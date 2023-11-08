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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:54
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında Demirköprü Mahallesi'nde durdukları C.İ.ve A.E'nin üst araması ile A.G'nin ikametinde yaptıkları aramada 49,06 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken C.İ. ve A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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