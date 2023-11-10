Hatay'da depremlerde ağır hasar alan müstakil 4 ev kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı müstakil 4 evin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Defne ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Üzengili Mahallesi'ndeki ağır hasarlı müstakil 4 ev, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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