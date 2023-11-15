Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da ağır hasarlı binada mahsur kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki ağır hasarlı binada mahsur kalan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 10:23 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da ağır hasarlı binada mahsur kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki ağır hasarlı binada mahsur kalan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 katlı apartmandan köpek sesi duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

        Ekiplerin binada yaptığı incelemede, köpeğin 5. katta mahsur kaldığı belirlendi.

        Dış cepheden uzatılan merdivenle dairenin balkon kısmına ulaşan ekipler, köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen sahipsiz köpek, doğal yaşam ortamına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        Öğrencilere teknolojik cihaz ve internet desteği başvuruları başladı
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        İsrail'den Gazze'nin en büyük hastanesine askeri operasyon!
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        İhraç ediliyor!
        İhraç ediliyor!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Terasta öldüren maganda kurşununda iki tutuklama!
        Terasta öldüren maganda kurşununda iki tutuklama!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Premier Lig'de nefes nefese yarış!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        İzlanda'da volkanik patlama alarmı!
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Dünyada her dört gençten biri kendini yalnız hissediyor
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Atalay’dan vergi indirimi çağrısı
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Ayça 21 yaşındaydı üniversite okuyordu! 2.10 promilli sürücü tutuklandı!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        Baraj doluluk oranı açıklandı! İstanbul'a iyi haber! Artış sürüyor!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        "Pes" dedirten olay! Epilepsi nöbeti ve öldüren kaza!
        Gündüz doğuda gece batıda...
        Gündüz doğuda gece batıda...
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        Ardahan'da fil alarmı!
        Ardahan'da fil alarmı!

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 iş hanı kontrollü yıkıldı
        Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 iş hanı kontrollü yıkıldı
        Hatay'da trenle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da trenle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        İskenderun'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        İskenderun'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Hatay'da darbettiği kadını rehin alan zanlı tutuklandı
        Hatay'da darbettiği kadını rehin alan zanlı tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı