Hatay'da ağır hasarlı binada mahsur kalan köpeği itfaiyeciler kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki ağır hasarlı binada mahsur kalan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 katlı apartmandan köpek sesi duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Ekiplerin binada yaptığı incelemede, köpeğin 5. katta mahsur kaldığı belirlendi.

Dış cepheden uzatılan merdivenle dairenin balkon kısmına ulaşan ekipler, köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen sahipsiz köpek, doğal yaşam ortamına bırakıldı.

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