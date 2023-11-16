Hatay'da okuldan hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen M.M.T. ve M.M.C'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 2 muşta ve 45 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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