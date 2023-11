Depremzede üretici, Hatay sokakları yeniden nergis koksun diye işbaşı yaptı

MEHMET BAYRAK - Hatay'da 6 Şubat'taki depremde yıkılan evinin enkazından yaralı kurtulan ve bir süre tedavi gören çiftçi Necati Sefa, babaannesinden kalan tohumlarla sürdürdüğü işine yeniden dört elle sarılarak 50 dönüm arazisine nergis ekti.

Depreme Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'ndeki tek katlı evinde yakalanan Necati Sefa (49), yıkılan evinin enkazından yaralı çıkarılarak götürüldüğü hastanede tedavi gördü.

Bir süre şehir dışında yaşayan Sefa, tekrar kente dönmeye karar vererek babaannesinden kalma nergis tohumlarıyla üretime devam etti.

Necati Sefa, Karlısu Mahallesi'ndeki 30 dönümlük 2 farklı tarım arazisinin yanı sıra Derince Mahallesi'nde de 20 dönümlük tarım alanı oluşturarak tarlalarını nergis tohumlarıyla buluşturdu.

Sefa, Hatay sokakları yeniden nergis koksun diye bakımını ve sulamasını aksatmadığı tarlalarından bir milyon adet çiçek bekliyor.

- "Antakya sokakları yeniden nergis çiçeği kokacak"

Necati Sefa, AA muhabirine, nergis tohumlarının ilk çiçeklerini vermeye başladığını, ata tohumunun varlığını sürdürmesi için çalıştığını söyledi.

Hatay'dan vazgeçemediğini ve tarımı çok sevdiğini belirten Sefa, "Karlısu Mahallesi'nde babaannemden kalma çiftlik evine ekilmiş olan ve belki de 150 yıllık bir mazisi olan nergis tohumunu gücüm yettiğince geliştirerek bu şekle getirdim. Tarımın her türlüsü meşakkatlidir ama çiçek biraz daha özveri ister çünkü raf ömrü kısadır. Biraz zor ama severek yaptığım için o zorlukları da aşıyorum. Burada yabani otla, haşereyle uğraşıyorum, sulama ve gübreleme yapıyorum." dedi.

Sefa, depremlerden önce tarım alanını genişleterek farklı çiçek türlerinin üretimine de başladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Nergis çiçeğinin yanı sıra frezya çiçeği, gül ve saksılı çiçeklere de başlamıştık. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne hazırlanıyorduk. 6 Şubat'ta depremi yaşayınca ciddi yara aldık. Her şeye rağmen 'devam etmeliyiz' dedik. Nergis çiçeklerini Hatay'da yeniden açtıralım dedik. Nergis çiçeklerimizi de Hatay'da açtırmaya başladık. Her şeye rağmen memleketimiz çok güzel. Nergis çiçeği son yıllarda Hatay'la simgeleşen bir çiçek haline geldi. İnanıyoruz ki Antakya sokakları tekrar nergis çiçeği kokacak. O günleri bekliyoruz ve hazırlıklarımızı da ona göre yaptık. Antakya'nın her sokağına yine nergis çiçeklerimizi ulaştıracağız. Çiçeklerimizi satan arkadaşlar da benim gibi yeniden işlerinin başına dönecekler. Bu işi yapan ve işinin başına dönen çiçekçi arkadaşlarımız da var. Allah'ın izniyle memleketimiz tekrar toparlanacak ve bu çiçeğimiz Hatay'a insanları çekecek."

Sefa, 50 dönümlük tarım arazilerinde bir milyon adet nergis çiçeği üretmeyi beklediğini sözlerine ekledi.