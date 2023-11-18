İskenderun'da kafası kovaya sıkışan çocuk kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kafası kovaya sıkışan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kurtuluş Mahallesi’nde 4 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun evinde oyun oynadığı esnada kafasının kovaya sıkıştığı ihbarı üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı.

Çocuğun kafası, ekiplerin gözetiminde sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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